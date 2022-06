Albano, dopo anni torna su Romina Power: la confessione è senza precedenti (Di mercoledì 8 giugno 2022) dopo tanti anni il cantante di Cellino San Marco, Albano, torna a parlare della sua ex Romina Power: ecco cosa ha dichiarato La sua voce è incredibile, ha calcato i palchi più importanti risultando uno egli artisti di punta della musica italiana di tutti i tempi: stiamo parlando di lui, Al Bano Carrisi. L’uomo, originario di Cellino San Marco in Puglia, ha più volte dimostrato di avere talento sin da piccolo quando cantava stornelli e canzoncine della sua terra. Un amore lo ha coronato il sogno degli italiani, quello con Romina Power che sembra non essere mai svanito nonostante i cambiamenti. curiosità (foto web)A soli diciotto anni, in cerca di fortuna, decide di trasferirsi dalla Puglia nella grande città di Milano ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 8 giugno 2022)tantiil cantante di Cellino San Marco,a parlare della sua ex: ecco cosa ha dichiarato La sua voce è incredibile, ha calcato i palchi più importanti risultando uno egli artisti di punta della musica italiana di tutti i tempi: stiamo parlando di lui, Al Bano Carrisi. L’uomo, originario di Cellino San Marco in Puglia, ha più volte dimostrato di avere talento sin da piccolo quando cantava stornelli e canzoncine della sua terra. Un amore lo ha coronato il sogno degli italiani, quello conche sembra non essere mai svanito nonostante i cambiamenti. curiosità (foto web)A soli diciotto, in cerca di fortuna, decide di trasferirsi dalla Puglia nella grande città di Milano ...

Advertising

Civetta46262114 : RT @M49liberorso: Dopo Salvini in Polonia e Giletti in Russia cosa dobbiamo aspettarci, Povia in Bielorussia, Albano in Liechtenstein, Mont… - MichiVulpi : RT @M49liberorso: Dopo Salvini in Polonia e Giletti in Russia cosa dobbiamo aspettarci, Povia in Bielorussia, Albano in Liechtenstein, Mont… - carloarbini51 : RT @M49liberorso: Dopo Salvini in Polonia e Giletti in Russia cosa dobbiamo aspettarci, Povia in Bielorussia, Albano in Liechtenstein, Mont… - giannacap921 : RT @M49liberorso: Dopo Salvini in Polonia e Giletti in Russia cosa dobbiamo aspettarci, Povia in Bielorussia, Albano in Liechtenstein, Mont… - zonwu : Dannatissimo Albano. Dopo la pubblicità sugli arredi da giardino, mi è rimasta in testa la versione 'ti costeràààà… -