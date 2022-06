Villafranca omaggia il mastodonte con 'La Via del Tempo sulle tracce del Mare' (Di martedì 7 giugno 2022) Con un progetto ambizioso, il Comune di Villafranca punta sul recupero ambientale dell'ex cava di argilla Rdb dove nel 1904 è stato trovato un mastodonte ( Anancus arvernensis ) vissuto tra 3,6 - 1,8 ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 7 giugno 2022) Con un progetto ambizioso, il Comune dipunta sul recupero ambientale dell'ex cava di argilla Rdb dove nel 1904 è stato trovato un( Anancus arvernensis ) vissuto tra 3,6 - 1,8 ...

Advertising

DAELiguria : Villafranca omaggia il mastodonte con 'La Via del Tempo sulle tracce del Mare' - - lavocediasti : Villafranca omaggia il mastodonte con 'La Via del Tempo sulle tracce del Mare' - retewebitalia : Villafranca omaggia il mastodonte con “La Via del Tempo sulle tracce del Mare” - #retewebitalia #news #oggi… -