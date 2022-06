Vietato introdurre cibo negli stabilimenti | a Napoli scattano le perquisizioni delle borse frigo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 giugno 2022) “Intollerabile” vietare l’ingresso in spiaggia di bottiglie d’acqua e altrettanto “intollerabile” la “perquisizione”famiglie per impedire l’accessobalneari di panini o pasti preparati a casa e portati in spiaggia. Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, località dei Campi Flegrei tra le più frequentate dai napoletani di città e provincia nei mesi estivi, si scaglia contro il comportamento di alcuni gestori dibalneari. La rivolta dei sindaci contro il divieto disugli“A Bacoli – scrive Della Ragione in un post su Facebook – questi scempi devono finire. Sono comportamenti che offendono la nostra terra, la nostra comunità, e ...