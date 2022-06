Valentina Vignali | il bikini è da perdere la testa

Leggi su formatonews

(Di martedì 7 giugno 2022), ilè dala: la showgirl, modella e cestista mette in risalto la sua bellezza nella stagione estiva. Talentuosa, creativa, impegnata su più fronti e bellissima: sono questi parte dei motivi per i quali il pubblico ama, che ormai da tempo incanta con tutto il suo fascino. La cestista incanta in costume (foto: Instagram).Con l’arrivo del caldo, è finalmente arrivato il momento di prendere il sole in spiaggia, mettendo il costume; proprio mostrandosi in, laè completamente da farla, bellissima.è tra le vip più seguite di ...