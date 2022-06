Tutti pazzi per Wilfred Gnonto: contatti con quattro club di Serie A (Di martedì 7 giugno 2022) Il nuovo talento della Nazionale italiana, Wilfred Gnonto, ha compiuto il suo esordio nella gara del 4 giungo contro la Germania, terminata con il punteggio di 1-1 fornendo un assist. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, nel suo profilo Instagram, ben quattro club di Serie A si sarebbero attivati per il numero 11 della Nazionale. Si tratterebbe di Bologna, Sassuolo, Torino e Sampdoria i club che hanno mostrato interesse verso la freccia italiana. Gnonto-Serie-A-Calciomercato La fonte sottolinea come prima della convocazione da parte di mister Mancini, il calciatore avesse richieste all’estero da Psv e Ajax. Per ora si parla solo di sondaggi, ma il mercato è appena iniziato, e vedremo se ci saranno nuovi aggiornamenti o clamorosi ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) Il nuovo talento della Nazionale italiana,, ha compiuto il suo esordio nella gara del 4 giungo contro la Germania, terminata con il punteggio di 1-1 fornendo un assist. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, nel suo profilo Instagram, bendiA si sarebbero attivati per il numero 11 della Nazionale. Si tratterebbe di Bologna, Sassuolo, Torino e Sampdoria iche hanno mostrato interesse verso la freccia italiana.-A-Calciomercato La fonte sottolinea come prima della convocazione da parte di mister Mancini, il calciatore avesse richieste all’estero da Psv e Ajax. Per ora si parla solo di sondaggi, ma il mercato è appena iniziato, e vedremo se ci saranno nuovi aggiornamenti o clamorosi ...

Advertising

FcInterNewsit : Sky - Tutti pazzi per Gnonto, sulle sue tracce anche Ajax e PSV Eindhoven - xtomlinsonju : MHE ALLORA LA SMETTETE TUTTI E DUE DI FARE I PAZZI??? - DaveLoruxury : RT @ziaarsenico: #PrimoAppuntamentoCrociera Io i miei ex li ho bloccati tutti preventivamente su Feisbuuk. MA SIETE PAZZI! NO AL RITORNO DE… - ziaarsenico : #PrimoAppuntamentoCrociera Io i miei ex li ho bloccati tutti preventivamente su Feisbuuk. MA SIETE PAZZI! NO AL RITORNO DEGLI EX! SEMPRE! - gilnar76 : Tutti pazzi per Gnonto: oltre alla A anche Ajax e Psv sul 2003 #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -