"Tre chili di puro amore". L'ex UeD è mamma bis: nata la figlia Mia dopo diversi aborti (Di martedì 7 giugno 2022) Gioia enorme per L'ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio, mamma per la seconda volta dopo che è avvenuto il parto nelle scorse ore. L'annuncio è stato dato dalla stessa donna attraverso due foto che la ritraggono con la sua famiglia al completo. Non ha vissuto momenti facili in passato, ma ora il peggio è stato messo fortunatamente alle spalle e può solamente godersi la venuta alla luce della secondogenita. Bellissimo il nome scelto da lei e dal suo compagno, infatti la piccola si chiama Mia. L'ex Uomini e Donne Sabrina Ghio, mamma per la seconda volta dopo il parto effettuato poche ore fa, aveva annunciato così la gravidanza nel gennaio scorso: "Posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante ...

