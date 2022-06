Traffico Roma del 07-06-2022 ore 11:30 (Di martedì 7 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ancora code e rallentamenti per Traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra la Prenestina e l’abbia un incidente poco prima della Flaminia invece la causa del file in esterna Esattamente tra Settebagni e la Cassia bis il transito avviene su carreggiata ridotta sul tratto Urbano della A24 coda in entrata tra Tor Cervara e la tangenziale per Chi prosegue su questa ultima ancora rallentamenti per un precedente incidente in direzione San Giovanni tra Largo Lanciani e lo svincolo A24 verso lo stadio Olimpico Berico de all’altezza di via Salaria in centro la polizia lo segnala un incidente sul lungotevere all’incrocio con ponte Garibaldi in direzione di Piazza del Popolo dalle 12:30 omaggio alla tomba del Milite Ignoto del Presidente della Repubblica della Georgia in visita di stato a Roma ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora code e rallentamenti persulla carreggiata interna del raccordo tra la Prenestina e l’abbia un incidente poco prima della Flaminia invece la causa del file in esterna Esattamente tra Settebagni e la Cassia bis il transito avviene su carreggiata ridotta sul tratto Urbano della A24 coda in entrata tra Tor Cervara e la tangenziale per Chi prosegue su questa ultima ancora rallentamenti per un precedente incidente in direzione San Giovanni tra Largo Lanciani e lo svincolo A24 verso lo stadio Olimpico Berico de all’altezza di via Salaria in centro la polizia lo segnala un incidente sul lungotevere all’incrocio con ponte Garibaldi in direzione di Piazza del Popolo dalle 12:30 omaggio alla tomba del Milite Ignoto del Presidente della Repubblica della Georgia in visita di stato a...

Advertising

canaledieci : Incidente su Via Pontina, un’auto si ribalta: code e traffico in tilt verso Roma - raffaeleingros3 : @DarioNanniRoma @CarloCalenda @CalendaSindaco @FlaviaDegreg @Azione_it @Roma_in_Azione Si può dire che avete rotto… - VAIstradeanas : 11:17 #A90 Traffico da Svincolo 10: Diramazione Roma Nord a Svincolo 8: Ss4 Via Salaria.Velocità:10Km/h - romamobilita : Traffico critico: A24, tra Tor Cervara e Tangenziale Est; Raccordo, tra allacciamento Roma Nord e Cassia Veientan… - VAIstradeanas : 11:05 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -