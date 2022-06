Traffico Roma del 07-06-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in aumento ilsulle strade della capitale a partire dal raccordo qui code a tratti in carreggiata interna tra la Prenestina e l’ardeatina difficoltà di immissione chi proviene dalla diramazione disu da dove Al momento si sta in fila da Torrenova coda in entrata sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale primi rallentamenti verso il centro poi sulle consolari file sulla Cassia tra via Braccianese nuova e largo della Giustiniana e sulla Flaminia tra il raccordo è viale di Tor di Quinto intensi e gli spostamenti anche sulla Salaria dove si procede a rilento tra Castel Giubileo e via Radicofani direzione tangenziale in zona Castelverde la polizia locale segnala un incidente con rallentamenti in via polense all’altezza di via del Passo del Lupo alle porte di ...