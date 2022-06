Tourist Trophy, terzo morto in tre giorni sull’Isola di Mann: in cosa consiste questa pericolosa gara? (Di martedì 7 giugno 2022) Registrata l’ennesima vittima al Tourist Trophy in pochi giorni: in cosa consiste questa affascinante e pericolosa gara di moto. Si aggiorna purtroppo il corposo bilancio delle vittime del Tourist Trophy, iconica corsa motociclistica che si svolge sul circuito montano Snaefell Mountain Course sito sull’Isola di Mann. L’ultima vittima dell’affascinante e mortale circuito è stato Davy Morgan, 52enne pilota di moto che era ormai un veterano della competizione. Prima di questa ultima e letale apparizione alla gara, infatti, Davy aveva partecipato altre 80 volte alla gara su diversi mezzi, dal 2009 fino ad oggi. Morgan non ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 7 giugno 2022) Registrata l’ennesima vittima alin pochi: inaffascinante edi moto. Si aggiorna purtroppo il corposo bilancio delle vittime del, iconica corsa motociclistica che si svolge sul circuito montano Snaefell Mountain Course sitodi. L’ultima vittima dell’affascinante e mortale circuito è stato Davy Morgan, 52enne pilota di moto che era ormai un veterano della competizione. Prima diultima e letale apparizione alla, infatti, Davy aveva partecipato altre 80 volte allasu diversi mezzi, dal 2009 fino ad oggi. Morgan non ...

Advertising

massimi89529615 : Ancora un lutto al Tourist Trophy: Davy Morgan non ce l'ha fatta - Sport_Fair : Ancora una morte al #TT2022 Addio a Davy Morgan - EmilioBerettaF1 : Moto, all'Isola di Man muore un altro pilota: è il terzo in pochi giorni al Tourist Trophy - sportal_it : Ancora sangue al Tourist Trophy: Davy Morgan non ce l'ha fatta - aMotoMio : Tourist Trophy 2022: già a due il conto delle vittime -