“Sì, mi piace”. Soleil scopre le carte all’Isola dei Famosi. E fa il nome proprio di quel naufrago (Di martedì 7 giugno 2022) Nella serata del 6 giugno, Soleil Sorge è sbarcata sull’Isola dei Famosi insieme a Vera Gemma e in pochissimo tempo ha subito creato delle situazioni particolari. Ha infatti fatto impazzire il pubblico, mettendo in mostra il suo incredibile lato B e facendo anche un twerk bollente. Ma c’è anche qualcosa in più, visto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha anche fatto una sorta di dichiarazione, rivelando quale sia il naufrago che ha immediatamente catturato la sua attenzione. Soleil Sorge all’Isola dei Famosi non ha ‘incantato’ il pubblico soltanto per forze e tenacia. A differenza del suo rivale ha infatti deciso di approcciarsi alla tavola inclinata dando le spalle ai naufraghi. Il risultato? Tutti distratti dal suo lato B, decisamente poco coperto dalle sue lunghissime ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Nella serata del 6 giugno,Sorge è sbarcata sull’Isola deiinsieme a Vera Gemma e in pochissimo tempo ha subito creato delle situazioni particolari. Ha infatti fatto impazzire il pubblico, mettendo in mostra il suo incredibile lato B e facendo anche un twerk bollente. Ma c’è anche qualcosa in più, visto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha anche fatto una sorta di dichiarazione, rivelando quale sia ilche ha immediatamente catturato la sua attenzione.Sorgedeinon ha ‘incantato’ il pubblico soltanto per forze e tenacia. A differenza del suo rivale ha infatti deciso di approcciarsi alla tavola inclinata dando le spalle ai naufraghi. Il risultato? Tutti distratti dal suo lato B, decisamente poco coperto dalle sue lunghissime ...

Advertising

commentotuttoh : @Soleil_stasi ti piace la mia nuova icon queen? ???? - soledadtiamo : @paskar71 @BITCHYFit @Soleil_stasi e quindi? madonna ma se una persona si piace deve per forza tirarsela? magari tu… - SCRIGNOMAGICO : @Ninomauger A me Soleil piace, ma non mi piacciono i cafoni come te. Click. - sasino57 : RT @volgaremachic: A Ilary piace così tanto dire soleil sorge #teamsoleil #solearmy #isola - sole_my_love : MA SOLO A ME NON PIACE PAMELA? #soleil #soleilstasi #teamsoleil #SoleArmy #isoladeifamosi -