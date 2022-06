Se Mancini avesse eliminato prima le rendite, forse ora saremmo ai Mondiali (Di martedì 7 giugno 2022) C’è più sollievo per aver preso atto che la Nazionale non è in caduta libera, o rammarico al pensiero di aver sbagliato strategia negli spareggi (e anche nelle qualificazioni) Mondiali? Noi propendiamo per la seconda ipotesi. Se Mancini avesse eliminato le rendite già qualche mese fa, forse a dicembre avremmo partecipato anche noi ai Mondiali in Qatar. La Nazionale è tornata a vincere (2-1 all’Ungheria in Nations League) e a tratti è tornata anche brillante. Con un modo di giocare diverso, più verticale, e con calciatori più in palla, con più voglia. Francamente non si sono sentite minimamente le assenze di Insigne, Jorginho, Immobile. Il ct ha schierato una Nazionale più viva con l’inedito tridente d’attacco Raspadori-Gnonto-Politano (buona la sua prova). A ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) C’è più sollievo per aver preso atto che la Nazionale non è in caduta libera, o rammarico al pensiero di aver sbagliato strategia negli spareggi (e anche nelle qualificazioni)? Noi propendiamo per la seconda ipotesi. Selegià qualche mese fa,a dicembre avremmo partecipato anche noi aiin Qatar. La Nazionale è tornata a vincere (2-1 all’Ungheria in Nations League) e a tratti è tornata anche brillante. Con un modo di giocare diverso, più verticale, e con calciatori più in palla, con più voglia. Francamente non si sono sentite minimamente le assenze di Insigne, Jorginho, Immobile. Il ct ha schierato una Nazionale più viva con l’inedito tridente d’attacco Raspadori-Gnonto-Politano (buona la sua prova). A ...

Advertising

maxgallico : RT @napolista: Se Mancini avesse eliminato prima le rendite, forse ora saremmo ai Mondiali Forze e volti freschi in Nazionale, battuta l’U… - napolista : Se Mancini avesse eliminato prima le rendite, forse ora saremmo ai Mondiali Forze e volti freschi in Nazionale, ba… - battista_mattia : Segnali di risveglio dagli azzurri che battono l'Ungheria in Nations League, giocando una buona partita contro una… - marcovaldo103 : se l’Autorete di #Mancini l’avesse fatta Bonucci… #ItaliaUngheria - manu_99a : RT @_zalewski_: l'avesse fatta un altro difensore sta cosa tipo bastoni tomori bonucci se ne sarebbe parlato per 10 mesi, purtroppo di gian… -