Ritardo di 5 ore nel volo Bari - Venezia | il giudice | ' Easyjet deve risarcire il passeggero'

(Di martedì 7 giugno 2022) Ildi pace diNicoletta Palmieri ha condannato la compagnia aerea lowcostAirline Company Limited al pagamento di un indennizzo pari a 250 euro in favore di un, per un ...

... per undi 5di un volo Venezia - Bari del 7 luglio 2019. Nella causa il passeggero è stato assistito dall'avvocato Giuseppe Carrieri. Nel processo la compagnia aerea aveva evidenziato la ...... https://aostanews24.it/la - storia - insegna - un - golpe - dura - 72 -- dopo - sono - i - ... Però sempre con 4 tempi in, ed ora o riprenderà il ritmo o il purgatorio sarà davvero ... L'aereo ritarda di 5 ore, il giudice condanna EasyJet a risarcire i passeggeri Il giudice di pace di Bari Nicoletta Palmieri ha condannato la compagnia aerea lowcost Easyjet Airline Company Limited al pagamento di un indennizzo pari a 250 euro in favore di un passeggero, per un.La compagnia aveva evidenziato la eccezionalità della circostanza dovuta a condizioni meteorologiche avverse. Domani lo sciopero di 4 ore anche per Ryanair e Volotea ...