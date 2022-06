Repubblica : “Mertens si taglia lo stipendio, De Laurentiis dice di no. Quelle parole di Totò” (Di martedì 7 giugno 2022) Dries Mertens pur di restare a Napoli si taglia lo stipendio. Annuale da 2,4 milioni con incentivi alla firma. De Laurentiis dice di no. Mertes-Napoli, guerra di cifre. Notizie contrastanti sulla richiesta del belga a De Laurentiis, l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica cerca di fare chiarezza: “Totò avrebbe liquidato la questione con una delle sue massime più famose: “È la somma, che fa il totale”. E un pensiero molto simile dev’essere frullato pure nel pragmatico cervello di Aurelio De Laurentiis, appena è venuto a conoscenza delle condizioni che Dries Mertens ha messo sul tavolo per indossare la maglia del Napoli per un altro anno, rinnovando in extremis il contratto con il club azzurro in scadenza il 30 ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 giugno 2022) Driespur di restare a Napoli silo. Annuale da 2,4 milioni con incentivi alla firma. Dedi no. Mertes-Napoli, guerra di cifre. Notizie contrastanti sulla richiesta del belga a De, l’edizione odierna del quotidiano lacerca di fare chiarezza: “avrebbe liquidato la questione con una delle sue massime più famose: “È la somma, che fa il totale”. E un pensiero molto simile dev’essere frullato pure nel pragmatico cervello di Aurelio De, appena è venuto a conoscenza delle condizioni che Driesha messo sul tavolo per indossare la maglia del Napoli per un altro anno, rinnovando in extremis il contratto con il club azzurro in scadenza il 30 ...

Advertising

SportRepubblica : Tra Mertens e il Napoli è addio. Pronto a salutare anche Ospina [aggiornamento delle 14:24] - rep_napoli : Il Napoli, Mertens tende la mano: ok al taglio di stipendio ma è rottura sui bonus [di Marco Azzi] [aggiornamento d… - napolipiucom : Repubblica : 'Mertens si taglia lo stipendio, De Laurentiis dice di no. Quelle parole di Totò' #DeLaurentiis… - infoitsport : Repubblica - Metà ingaggio, richiesta Mertens ragionevole: bonus firma ha fatto sobbalzare ADL - NCN_it : La Repubblica annuncia: ''#Mertens-#Napoli, sarà addio. Al belga non sono piaciute le parole di #DeLaurentiis'' -