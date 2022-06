Pnrr Istruzione, concluso ulteriore bando da 70 mln per gli asili nido (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) - Si è concluso il 31 maggio l'ulteriore avviso per gli asili nido destinato ai Comuni delle Regioni del Mezzogiorno, con priorità per le Regioni Basilicata, Molise e Sicilia, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per circa 70 mln residui. Viene così definitivamente conclusa la procedura del Pnrr per l'Istruzione 0-2 anni, con l'utilizzo completo dei 2,4 mld disponibili, e rispettando la percentuale del 55,29% di risorse prevista per il Sud. Con l'aggiunta dei fondi per Poli dell'infanzia e scuole dell'infanzia, verranno impiegati per intero i 3 mld messi a disposizione dal Pnrr. Per l'avviso chiuso a fine maggio sono arrivate complessivamente ulteriori 74 domande, per un totale di richieste di finanziamento per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) - Si èil 31 maggio l'avviso per glidestinato ai Comuni delle Regioni del Mezzogiorno, con priorità per le Regioni Bcata, Molise e Sicilia, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per circa 70 mln residui. Viene così definitivamente conclusa la procedura delper l'0-2 anni, con l'utilizzo completo dei 2,4 mld disponibili, e rispettando la percentuale del 55,29% di risorse prevista per il Sud. Con l'aggiunta dei fondi per Poli dell'infanzia e scuole dell'infanzia, verranno impiegati per intero i 3 mld messi a disposizione dal. Per l'avviso chiuso a fine maggio sono arrivate complessivamente ulteriori 74 domande, per un totale di richieste di finanziamento per ...

