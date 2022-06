“Non acquistare i libri di testo direttamente in classe”: il monito dell’associazione librai italiani (Di martedì 7 giugno 2022) Sono gli ultimi giorni di scuola e come ogni anno insegnanti e genitori sono alle prese con la scelta del libro (o dei libri) di testo per le vacanze: il gruppo Ali (Associazione librai italiani) aderente a Confcommercio Veneto lancia un monito affinché non si ripeta il fenomeno dell'acquisto dei testi "direttamente in classe", in particolar modo alle primarie, e per il tramite di rappresentanti editoriali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 giugno 2022) Sono gli ultimi giorni di scuola e come ogni anno insegnanti e genitori sono alle prese con la scelta del libro (o dei) diper le vacanze: il gruppo Ali (Associazione) aderente a Confcommercio Veneto lancia unaffinché non si ripeta il fenomeno dell'acquisto dei testi "in", in particolar modo alle primarie, e per il tramite di rappresentanti editoriali. L'articolo .

