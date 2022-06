Miss Hijab eletta a Milano, chi è la vincitrice del primo concorso di bellezza per donne con il velo (Di martedì 7 giugno 2022) organizzato in Europa. Miss Hijab eletta a Milano: il primo evento dedicato alle donne musulmane in Europa Il primo contest di bellezza organizzato in Europa per le donne con il velo si è tenuto nella giornata di sabato 4 giugno a Cinisello Balsano, in provincia di Milano. Il concorso “Regina con il Hijab” ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di ragazze ed è stato vinto da Mariam Eloziri, 23 anni. In seguito alla vittoria come Miss Hijab che include un viaggio a La Mecca, Mariam Elozir è apparsa raggiante e pronta a diventare un simbolo per le ragazze della sua generazione. La giovane, infatti, ha affermato: “Ora sono un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) organizzato in Europa.: ilevento dedicato allemusulmane in Europa Ilcontest diorganizzato in Europa per lecon ilsi è tenuto nella giornata di sabato 4 giugno a Cinisello Balsano, in provincia di. Il“Regina con il” ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di ragazze ed è stato vinto da Mariam Eloziri, 23 anni. In seguito alla vittoria comeche include un viaggio a La Mecca, Mariam Elozir è apparsa raggiante e pronta a diventare un simbolo per le ragazze della sua generazione. La giovane, infatti, ha affermato: “Ora sono un ...

Advertising

IOdonna : Rompere i tabù sul velo: è questo l’obiettivo del concorso “Regina con l'Hijab. Sii l’esempio” - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Souad Sbai, attivista italo-marocchina per i diritti delle donne musulmane ed ex deputata eletta con il Popolo della Libert… - infoitinterno : Regina di bellezza con l’hijab: Mariam Eloziri è la prima miss italiana col velo - Stefania_1972 : RT @ilgiornale: Souad Sbai, attivista italo-marocchina per i diritti delle donne musulmane ed ex deputata eletta con il Popolo della Libert… - robpann : @OGiannino È miss hijab, in pratica miss volto. Potrebbe avere gambe storte e orecchie a sventola, ma non possono essere valutati. -