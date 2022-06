Liverpool | nel mirino c'è un laterale scozzese

Advertising

Davide_Mezza : @15ghost6 @ithinkimokayx Allegri ha avuto gioco,guarda l'azione a Monaco nel 2017. Servono come a tutti gli allenat… - infoitsport : Salah verso il Barca, nel 2023 lascerà il Liverpool - pccpla : RT @CalcioFinanza: #Salah verso l’addio al #Liverpool nel 2023: il #Barcellona nel futuro - CalcioNews24 : Liverpool, titoli di coda per Salah? L’egiziano potrebbe lasciare nel 2023 - TuttoCagliari : Salah verso il Barca, nel 2023 lascerà il Liverpool -

Si separano le strade di Salah e il. L'egiziano è in scadenza2023 e potrebbe andare via a zero. Su di lui il Barcellona Le strade di Salah e delsono destinate a separarsi. Se non quest'anno, sicuramente...Tchouameni, 22 anni compiuti a Gennaio ma già da tempogiro della Nazionale francese, in passato era stato accostato anche alla Juve e ad altri top club europei, qualie Psg . Il ...Mohamed Salah, in un futuro non troppo lontano, dovrebbe indossare la maglia del Barcellona. Ne è sicuro il Mirror, che parla di attesa in casa blaugrana per ingaggiare l'attaccante che si svincolerà ...Il Bayern Monaco sarebbe pronto ad effettuare un nuovo rilancio per cercare di trovare un accordo col Liverpool per l'attaccante Sadio Mané ...