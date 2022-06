LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si va verso il km 0 (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 12.31 SI INIZIA! Partita ufficialmente la tappa numero 3 del Criterium del Delfinato 2022! 12.29 Gruppo ormai molto vicino al momento del via ufficiale della corsa. 12.26 Immagini dalla corsa che ritraggono il momento in cui i corridori hanno iniziato a pedalare verso il km 0: L’étape 3 du #Dauphiné est lancée ! Wheels are rolling, stage 3 is underway! pic.twitter.com/ybNuVjWsGa — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7, 2022 12.23 Tratto di avvicinamento di 4,6 km, dove il “peloton” è guidato dai quattro leader delle classifche. Alexis Vuillermoz in giallo, Wout Van Aert è Maglia Verde nella ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 12.31 SI INIZIA! Partita ufficialmente lanumero 3 del Criterium del! 12.29 Gruppo ormai molto vicino al momento del via ufficiale della corsa. 12.26 Immagini dalla corsa che ritraggono il momento in cui i corridori hanno iniziato a pedalareil km 0: L’étape 3 du #Dauphiné est lancée ! Wheels are rolling, stage 3 is underway! pic.twitter.com/ybNuVjWsGa — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 7,12.23 Tratto di avvicinamento di 4,6 km, dove il “peloton” è guidato dai quattro leader delle classifche. Alexis Vuillermoz in giallo, Wout Van Aert è Maglia Verde nella ...

Advertising

infoitsport : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Chastreix-Sancy ospita il primo arrivo in salita - LaPandina : @Sandro0781 il pompone è stato caricato stamattina, per le live intere invece stiamo cercando di capire dove e come… - NicolosoRoberto : RT @SpazioCiclismo: Primo test in salita oggi al Giro del Delfinato: seguilo in diretta integrale assieme a noi a partire dalle 12:20 #Daup… - SpazioCiclismo : Primo test in salita oggi al Giro del Delfinato: seguilo in diretta integrale assieme a noi a partire dalle 12:20… - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 terza tappa: aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #terza #tappa: -