LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: rimangono in cinque in avanti, il gruppo insegue a 2’20” (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 15.23 Intanto il gruppo ha ripreso Miguel Heidemann (B&B Hotels KTM). Nel mirino ora Gougeard. 15.20 50 chilometri al traguardo di Chastreix-Sancy. 15.18 rimangono dunque in fuga Sebastian Schoenberger, Pierre Rolland(B&B Hotels KTM), Thomas Champion (Cofidis) e Jonas Gregaard Wilsly (Uno-X). 15.16 E la fuga perde per strada anche Alexis Gougeard. Per la B&B Hotels KTM rimangono quindi solo Rolland e Schoenberger. 15.15 Si è staccato Miguel Heidemann, che ha speso tutte le energie residue per dare slancio all’azione. 15.14 Fase di stanca: il gruppo è a 2’20” da Sebastian Schoenberger, ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 15.23 Intanto ilha ripreso Miguel Heidemann (B&B Hotels KTM). Nel mirino ora Gougeard. 15.20 50 chilometri al traguardo di Chastreix-Sancy. 15.18dunque in fuga Sebastian Schoenberger, Pierre Rolland(B&B Hotels KTM), Thomas Champion (Cofidis) e Jonas Gregaard Wilsly (Uno-X). 15.16 E la fuga perde per strada anche Alexis Gougeard. Per la B&B Hotels KTMquindi solo Rolland e Schoenberger. 15.15 Si è staccato Miguel Heidemann, che ha speso tutte le energie residue per dare slancio all’azione. 15.14 Fase di stanca: ilè a” da Sebastian Schoenberger, ...

