La Radio Ufficiale: “Ospina va via. I nomi dei tre sostituti” (Di martedì 7 giugno 2022) La distanza tra il Napoli e David Ospina alimenta le voci dei possibili sostituti. Il portiere colombiano ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 ed ha fatto richiesta Ufficiale di un contratto biennale da 3 milioni di euro annuali di ingaggio. Il Napoli non è della stessa opinione e vuole arrivare al massimo a 2 milioni di euro. Spalletti preferirebbe la sua conferma ma la società vuole puntare su Meret ed è pronta a rinnovargli il contratto. Tra Meret e l’allenatore toscano non è mai scattato il feeling, per cui c’è la possibilità che il Napoli debba acquistare due portieri qualora l’ex Udinese dovesse essere ceduto. Salvatore Sirigu è stato individuato come secondo: l’esperienza dell’ex Torino e soprattutto la disponibilità ad accettare un ruolo di comprimario fanno sì che la trattativa possa concludersi al meglio. Per quanto ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 giugno 2022) La distanza tra il Napoli e Davidalimenta le voci dei possibili. Il portiere colombiano ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 ed ha fatto richiestadi un contratto biennale da 3 milioni di euro annuali di ingaggio. Il Napoli non è della stessa opinione e vuole arrivare al massimo a 2 milioni di euro. Spalletti preferirebbe la sua conferma ma la società vuole puntare su Meret ed è pronta a rinnovargli il contratto. Tra Meret e l’allenatore toscano non è mai scattato il feeling, per cui c’è la possibilità che il Napoli debba acquistare due portieri qualora l’ex Udinese dovesse essere ceduto. Salvatore Sirigu è stato individuato come secondo: l’esperienza dell’ex Torino e soprattutto la disponibilità ad accettare un ruolo di comprimario fanno sì che la trattativa possa concludersi al meglio. Per quanto ...

