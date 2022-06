iOS 16, ecco tutte le novità del nuovo sistema operativo Iphone (Di martedì 7 giugno 2022) Ios 16, ci siamo. L’occasione per svelare il nuovo sistema operativo Apple per Iphone è stata l’apertura della WWDC 2022 conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. Quali sono le novità? Partiamo dal presupposto che la nuova versione del sistema operativo sarà già installata di default su Iphone 14 che sarà presentato entro settembre. Naturalmente il nuovo aggiornamento sarà disponibile a tutti per autunno. L’idea principe di iOS 16 è di fornire una maggiore libertà di manovra. Saranno esclusi dagli aggiornamenti gli Iphone 7, 6S e 6s plus. Nuova vita alla schermata di blocco Personalizza il tuo Iphone in modi tutti nuovi: metti in primo piano le tue foto preferite, scegli lo stile di ... Leggi su zon (Di martedì 7 giugno 2022) Ios 16, ci siamo. L’occasione per svelare ilApple perè stata l’apertura della WWDC 2022 conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. Quali sono le? Partiamo dal presupposto che la nuova versione delsarà già installata di default su14 che sarà presentato entro settembre. Naturalmente ilaggiornamento sarà disponibile a tutti per autunno. L’idea principe di iOS 16 è di fornire una maggiore libertà di manovra. Saranno esclusi dagli aggiornamenti gli7, 6S e 6s plus. Nuova vita alla schermata di blocco Personalizza il tuoin modi tutti nuovi: metti in primo piano le tue foto preferite, scegli lo stile di ...

