Il Punk fu una grande truffa, ma lo ameremo per sempre (Di martedì 7 giugno 2022) È istruttiva la serie di Danny Boyle sui Sex Pistols per Disney Channel, istruttiva perché ha fatto incazzare tutti e ha fatto incazzare tutti perché ha scoperto un po’ di altarini e gli altarini sono scoperti perché alla fine non è mai per i soldi: è sempre per i soldi. I Punk ventenni che mandavano affanculo la Regina, si schieravano contro le multinazionali, recuperavano un po’ di sano spirito anarco-proletario, adesso si scannano per borghesissime questioni di diritti. La serie è ricalcata sulle memorie di Steve Jones, che vuoi non vuoi dei Pistols era il motore musicale e lo avrebbe dimostrato anche a band morta: la bella Beside You, cantata da Iggy Pop, era farina del suo sacco e già nel 1985 aspettava il suo momento. Forse non è vero che “senza di me non ci sarebbero stati i Sex Pistols e quindi il Punk”, come si vanta Jones, ma ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 giugno 2022) È istruttiva la serie di Danny Boyle sui Sex Pistols per Disney Channel, istruttiva perché ha fatto incazzare tutti e ha fatto incazzare tutti perché ha scoperto un po’ di altarini e gli altarini sono scoperti perché alla fine non è mai per i soldi: èper i soldi. Iventenni che mandavano affanculo la Regina, si schieravano contro le multinazionali, recuperavano un po’ di sano spirito anarco-proletario, adesso si scannano per borghesissime questioni di diritti. La serie è ricalcata sulle memorie di Steve Jones, che vuoi non vuoi dei Pistols era il motore musicale e lo avrebbe dimostrato anche a band morta: la bella Beside You, cantata da Iggy Pop, era farina del suo sacco e già nel 1985 aspettava il suo momento. Forse non è vero che “senza di me non ci sarebbero stati i Sex Pistols e quindi il”, come si vanta Jones, ma ...

AndreaMusitanoG : @stesimo1263 @elena_elnmrl15 @cannelladark Infatti non mi piacciono per la moglie. A me sembrano di una punk. A me attirano. Perversioni - Francesco_Punk : RT @liidsss: Ore 20.15, aspetti sola su un autobus al capolinea e il maniaco di turno te ne dice di ogni e impaurisce Solo una delle tante… - Muffiano_ : Passa circa un mese dal processo quando avviene un evento inquietante che sembra correlato. A Brescia viene trovato… - bastusco : è una specie di ubriaca avvelenata, non sarà mai una punk, non come me, non come me - Mana_RD : @Laura_0583 Fanno principalmente pop punk e indie, MGK nasce più come rapper. Non sono male, ma diciamo che è tutta… -