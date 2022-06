Il Paradiso delle Signore 7, Marco potrebbe ritrovare suo fratello (Di martedì 7 giugno 2022) Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda su Rai Uno a partire dal mese di settembre, riserveranno ai telespettatori grandi colpi di scena. Molti storici personaggi della soap sono stati riconfermati nel cast, tra questi spicca il nome di Marco di Sant’Erasmo, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe ritrovare suo fratello Tancredi. Scopriamo insieme qualche spoiler in più a riguardo. Tancredi Le riprese de Il Paradiso delle Signore 7, sono iniziate qualche giorno fa, come testimoniato dai vari protagonisti della soap che senza perdere tempo hanno pubblicato i primi scatti direttamente dal set. Stando ai primi spoiler, nel corso della nuova stagione, ci saranno delle new ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 7 giugno 2022) Le nuove puntate de Il, che andranno in onda su Rai Uno a partire dal mese di settembre, riserveranno ai telespettatori grandi colpi di scena. Molti storici personaggi della soap sono stati riconfermati nel cast, tra questi spicca il nome didi Sant’Erasmo, che stando alle ultime indiscrezionisuoTancredi. Scopriamo insieme qualche spoiler in più a riguardo. Tancredi Le riprese de Il7, sono iniziate qualche giorno fa, come testimoniato dai vari protagonisti della soap che senza perdere tempo hanno pubblicato i primi scatti direttamente dal set. Stando ai primi spoiler, nel corso della nuova stagione, ci sarannonew ...

