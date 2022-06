Advertising

Pianeta Milan

...spiegato l'allenatore rossonero - Sicuramente il derby di Coppa Italia è stato il momento più, ... impossibile non parlare di: 'Non vedeva l'ora di operarsi al ginocchio - commenta ...Non sapremo come sarebbe finita con Ancelotti e. Resta la parentesi Everton, ultima disperata carta degli incompetenti. "All'Everton ha fallito come a Napoli" dicono. Quest'anno il club ... Ibrahimovic, duro ma non troppo: le parole d’amore per il Milan | VIDEO La prossima settimana l'incontro tra Ibrahimovic e il club rossonero. Per Zlatan il Milan è una questione di cuore: ecco tutte le frasi d'amore che il ...La favola del Monza è appena iniziata, la squadra continua a festeggiare la storica promozione nel campionato di Serie A. Le ambizioni sono importanti, il presidente Berlusconi ha intenzione di portar ...