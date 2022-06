Giulia De Lellis e Carlo Beretta, è finita davvero? L’influencer chiarisce tutto – VIDEO (Di martedì 7 giugno 2022) Negli ultimi giorni i rumor di una presunta rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono diventati sempre più insistenti L’influencer milanese ha avuto un’altra delusione d’amore dopo Andrea Damante? È questo quello che si è ipotizzato negli ultimi tempi ed i fan della coppia erano molto sconfortati, così sono intervenuti i diretti interessati L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Negli ultimi giorni i rumor di una presunta rottura traDesono diventati sempre più insistentimilanese ha avuto un’altra delusione d’amore dopo Andrea Damante? È questo quello che si è ipotizzato negli ultimi tempi ed i fan della coppia erano molto sconfortati, così sono intervenuti i diretti interessati L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

_lillibets : Non Tezenis che ha tenuto la De Lellis per fare la pubblicità su spotify ma non facendola esordire con quel 'CIAŒ S… - infoitcultura : Giulia De Lellis, lite social con Elisa Visari, scintille su TikTok - infoitcultura : 'La sua storia dura? Perché sto zitta'. Giulia De Lellis contro la fidanzata di Damante - infoitcultura : Giulia De Lellis, bordata ad Elisa Visari: la fidanzata di Damante non si fa mettere i piedi in testa! - infoitcultura : Andrea Damante asfalta la ex Giulia De Lellis e Elisa Visari/ “Sono tutte p***” -