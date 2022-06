Fabio non aspetta più: 'Ho fretta di morire, scelgo la sedazione'. Immobilizzato a letto da 18 anni, ha chiesto di accedere al suicidio ... (Di martedì 7 giugno 2022) ANCONA - Fabio Ridolfi, Immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi, non può più aspettare ritardi e comunicazioni da parte dell' Asur Marche . Il 46enne di Fermignano ha deciso che ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 7 giugno 2022) ANCONA -Ridolfi,da 18a causa di una tetraparesi, non può piùre ritardi e comunicazioni da parte dell' Asur Marche . Il 46enne di Fermignano ha deciso che ...

Advertising

marcocappato : Immobilizzato da 18 anni, ora Fabio è costretto dai ritardi della Regione Marche a scegliere di morire come non avr… - Daniela60305637 : @fabio__1971 @mpiacenonaver1 @Emanuel26848690 @mbmarino @Elena81353537 Boh...... non m'interessa. Non ci capisco, s… - ciopi521 : RT @marcocappato: Immobilizzato da 18 anni, ora Fabio è costretto dai ritardi della Regione Marche a scegliere di morire come non avrebbe v… - ilcenso : RT @marcocappato: Immobilizzato da 18 anni, ora Fabio è costretto dai ritardi della Regione Marche a scegliere di morire come non avrebbe v… - fabio_sona : @GfcMcIta @CristinaMolendi @GianfrancescoG9 Non lo ripagheranno e le nostre tasse serviranno per la garanzia che v… -