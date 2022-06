Diario di viaggio da vivere e condividere con l’app Polarsteps | Viaggiare Informatici (Di martedì 7 giugno 2022) Tenere un Diario di viaggio, un po’ come quelli di bordo che alcuni marinai e figure storiche hanno tenuto durante le lunghe traversate oceaniche, è un’idea molto romantica e apprezzata per chi ama esplorare il mondo. Oggi, ovviamente, non esiste solo il Diario di viaggio inteso come quaderno o libro pieno di pagine bianche da riempire a penna ma ci sono molte possibilità di tenere dei veri e propri diari di viaggio digitali. Insieme a Andrea Petroni di Vologratis e a David Pinto, travel creator che sta dietro l’omonima pagina Instagram dedicata ai viaggi, abbiamo esplorato le potenzialità dell’app Polarsteps in questo senso. LEGGI ANCHE >>> La gamification dei viaggi con Questo App Viaggiare Informatici ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 7 giugno 2022) Tenere undi, un po’ come quelli di bordo che alcuni marinai e figure storiche hanno tenuto durante le lunghe traversate oceaniche, è un’idea molto romantica e apprezzata per chi ama esplorare il mondo. Oggi, ovviamente, non esiste solo ildiinteso come quaderno o libro pieno di pagine bianche da riempire a penna ma ci sono molte possibilità di tenere dei veri e propri diari didigitali. Insieme a Andrea Petroni di Vologratis e a David Pinto, travel creator che sta dietro l’omonima pagina Instagram dedicata ai viaggi, abbiamo esplorato le potenzialità delin questo senso. LEGGI ANCHE >>> La gamification dei viaggi con Questo App...

Advertising

HMbyrepower : #MilanoDesignWeek: non perdetevi i workshop al “BRA-VERY BAR” di IAAD e @Repower_Italia su #economiacircolare e rig… - KellerEditore : 4 viaggiatori in epoche diverse: L'ostile Artico per #ChristianeRitter, anni '30;il viaggio in solitaria sulle Mont… - monicaognitanto : RT @SignorAldo: Non un romanzo, non un saggio, non un diario di viaggio, non una biografia… un libro splendido, scritto da un talento puris… - iosonolacora : RT @SignorAldo: Non un romanzo, non un saggio, non un diario di viaggio, non una biografia… un libro splendido, scritto da un talento puris… - EnelGroupIT : Un viaggio che ripercorre 60 anni di futuro e di energia attraverso storie di persone e innovazione. Sfoglia le pag… -