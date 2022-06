Covid, Crisanti: “Serve vaccino con durata più lunga, in autunno ci aspetta richiamo” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Rivaccinare tutti contro il Covid, anche con questi vaccini”. Se in autunno ci si trovasse di fronte a una recrudescenza del virus “non c’è alternativa” per il virologo Andrea Crisanti. La speranza di avere nuove versioni di vaccini che proteggano anche dall’infezione “c’è”, spiega in un’intervista al ‘Fatto quotidiano’. “Ci sono decine di vaccini in corso di sviluppo”, ricorda. “Ma dev’essere chiaro: non usciremo da questa situazione senza un vaccino con una durata più lunga di quelli che abbiamo”, spiega l’esperto secondo cui “il vero problema” è appunto “la scarsa durata del vaccino nel tempo, non gli effetti collaterali, che però si moltiplicano quando un vaccino devi darlo tre, quattro, cinque volte”. In ogni ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Rivaccinare tutti contro il, anche con questi vaccini”. Se inci si trovasse di fronte a una recrudescenza del virus “non c’è alternativa” per il virologo Andrea. La speranza di avere nuove versioni di vaccini che proteggano anche dall’infezione “c’è”, spiega in un’intervista al ‘Fatto quotidiano’. “Ci sono decine di vaccini in corso di sviluppo”, ricorda. “Ma dev’essere chiaro: non usciremo da questa situazione senza uncon unapiùdi quelli che abbiamo”, spiega l’esperto secondo cui “il vero problema” è appunto “la scarsadelnel tempo, non gli effetti collaterali, che però si moltiplicano quando undevi darlo tre, quattro, cinque volte”. In ogni ...

