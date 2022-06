Claudia Ruggeri | lo sguardo ammalia | il selfie in auto fa impazzire i fan

(Di martedì 7 giugno 2022) Mentre è insi scatta uned è un vero spettacolo, con la sua incantevole bellezza e il suo profondomanda il web in tilt… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

MarieAn25686361 : RT @dea_channel: buona serata con la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????? - Maurizi82633600 : RT @dea_channel: buona serata con la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????? - Marcolinho5 : RT @dea_channel: buona serata con la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????? - Ninco89992903 : RT @dea_channel: buona serata con la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????? - key7720 : RT @dea_channel: buona serata con la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????? -

... ma un assalto frontale alla poesia da cortile, da laboratorio chimico di quel Salento odiato/amato dal futurista Vittorio Bodini, dagli irregolari e s/regolati Salvatore Toma esolo ...Ed è proprio sul suo canale instagram che si mostra in diverse sfaccettature, anche senza trucco!, com'è la Miss di Avanti un altro senza trucco: eccola acqua e sapone Nel format ...Mentre è in auto Claudia Ruggeri si scatta un selfie ed è uno spettacolo, con la sua incantevole bellezza e il suo profondo sguardo manda il web in tilt.Claudia Ruggeri incanta i propri fan su Instagram. La modella ha, infatti, pubblicato un post che ha, di fatto, mandato ko quanti seguono sul noto social la "Miss Claudia" di "Avanti un altro" ...