Caso Basma Afzaal, fuggita da un matrimonio combinato? (Di martedì 7 giugno 2022) La diciottenne scomparsa da fine maggio a Padova sarebbe in Francia. Lo confermerebbero le amiche. La famiglia avrebbe voluto un matrimonio combinato con un connazionale. In Parlamento la Legge Saman che aiuta chi denuncia le nozze forzate Leggi su vanityfair (Di martedì 7 giugno 2022) La diciottenne scomparsa da fine maggio a Padova sarebbe in Francia. Lo confermerebbero le amiche. La famiglia avrebbe voluto uncon un connazionale. In Parlamento la Legge Saman che aiuta chi denuncia le nozze forzate

Advertising

lillydessi : 18enne pakistana scomparsa nel Padovano, l’ombra del caso Saman Abbas: l’ipotesi di una fuga da un matrimonio combi… - GiampaoloScopa : La 18enne pakistana, scomparsa nel Padovano, potrebbe essere fuggita all’estero per scappare da un matrimonio combi… - rosati22 : 18enne pakistana scomparsa nel Padovano, l’ombra del caso Saman Abbas: l’ipotesi di una fuga da un matrimonio combi… - msantarella : RT @ilriformista: La 18enne pakistana, scomparsa nel Padovano, potrebbe essere fuggita all’estero per scappare da un matrimonio combinato:… - francobortoli1 : RT @ilriformista: La 18enne pakistana, scomparsa nel Padovano, potrebbe essere fuggita all’estero per scappare da un matrimonio combinato:… -