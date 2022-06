Advertising

sportli26181512 : Carolina Stramare e gli indizi social: dopo Vlahovic è scoppiato l'amore con Radu?: Si è parlato a lungo del flirt… - serieB123 : Radu-Carolina Stramare, il flirt tra il portiere dell’Inter e l’ex di Vlahovic - Golssipofficial : Il portiere dell'#Inter e la ex Miss Italia? Gli indizi social - sportli26181512 : Nuova storia per Radu con Carolina Stramare? Indizi sui social, ma poi... - zazoomblog : C’è del tenero tra Carolina Stramare e il portiere Radu? Indizi social subito... - #tenero #Carolina #Stramare… -

Da www.golssip.itcon radu sui social Trae Andrei Radu c'è del tenero Ai follower più attenti non sono passati inosservati alcuni indizi social. I due si sarebbero incontrati a ...Radu, la partita di Bologna è solamente un lontano ricordo. Il portiere dell'Inter si starebbe consolando tra le braccia di. Sulla coscienza forse ha lo scudetto dell'Inter. Non sappiamo come quella sfida contro il Bologna, senza il suo errore, sarebbe andata a finire, ma tant'è che vuoi o non vuoi è ...Foto sui social, incontri a Montecarlo, lei in tribuna a San Siro: le voci su una relazione tra il romeno, protagonista negativo della stagione nerazzurra con la papera di Bologna, e la Miss Italia 20 ...Foto intime tra la conduttrice di Hellbiz Live e il secondo portiere dell'Inter, che così si consola dopo una stagione finita male ...