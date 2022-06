Campidoglio elimina tariffa per cremazione salme fuori Comune

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma – Le famiglie romane non pagheranno più alcuna– fino a oggi era di circa 220 euro – per ladelledei propri caridal cimitero Flaminio e daldi Roma. L’Assemblea capitolina ha infatti approvato all’unanimità con 40 voti favorevoli la proposta di delibera di Giunta 44/2022 che prevede la soppressione definitiva del balzello, che dopo una temporanea sospensione a causa dell’emergenza Covid era tornato effettivo. A illustrare la proposta all’Aula è stata l’assessore all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi: “La soppressione dellaper ladal cimitero Flaminio e dalera oggetto di una delibera fatta dalla precedente amministrazione in via emergenziale per le ...