Calcio | Donnarumma | ' fascia di capitano indescrivibile ed emozionante'

Cesena, 7 giu. (Adnkronos) - "fascia di capitano? E' una emozione indescrivibile portare la numero 1 la fascia di capitano, è emozionante". Lo ha detto il portiere azzurro Gigio Donnarumma alla Rai dopo il successo sull'Ungheria.

