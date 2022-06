Buone notizie sulle acque di balneazione europee (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Le acque di balneazione europee godono di buona salute. E’ quanto emerge da un report dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, che descrive come l’85% delle acque di balneazione rispetti gli standard comunitari più elevati. Il rapporto si basa sul monitoraggio effettuato nel 2021 su 21.859 siti negli Stati membri, più Albania e Svizzera. La qualità delle acque è in continuo miglioramento da quando, nel 2006, è stata adottata la direttiva che le riguarda: i numeri di quest’anno sono dunque la conferma di un trend virtuoso. Anche la percentuale di acque di scarsa qualità continua a scendere: se nel 2013 la percentuale era il 2% ad oggi è scesa all’1,5%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Ledigodono di buona salute. E’ quanto emerge da un report dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, che descrive come l’85% delledirispetti gli standard comunitari più elevati. Il rapporto si basa sul monitoraggio effettuato nel 2021 su 21.859 siti negli Stati membri, più Albania e Svizzera. La qualità delleè in continuo miglioramento da quando, nel 2006, è stata adottata la direttiva che le riguarda: i numeri di quest’anno sono dunque la conferma di un trend virtuoso. Anche la percentuale didi scarsa qualità continua a scendere: se nel 2013 la percentuale era il 2% ad oggi è scesa all’1,5%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Buone notizie sulle acque di balneazione europee

Le acque di balneazione europee godono di buona salute. E' quanto emerge da un report dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che descrive come l'85% delle acque di balneazione rispetti gli standard comunitari più elevati.