Bianca Guaccero addio | l’assenza preoccupa i follower | ” Non sappiamo più niente di te”-FOTO

Advertising

Silkepil9 : Quanto sei boomer da 0 a tipo di post consiviso su IG da Bianca Guaccero? - 87Marilenac : @Mattiabuonocore Ma a parte fare la professoressa all’eredità nell’ specifico cosa ha fatto di così importante? Non… - ElanorWho : Bianca_Guaccero_che_chiede_come_si_può_igienizzare_la_passera.mp3 - LorisGary3 : @mavakagher Mi ricorda quella del programma di Rai2 che qualche anno fa IPOCRITAMENTE sospesero, obbligando l'allor… - Manonrompetele2 : @bianca_guaccero #chimatemi ikl 118 che memi deve vivere lei e piena di interessi @dimitrirassam lei lavora lei… -

I due programmi prenderanno il posto del Detto Fatto dichiuso dopo 10 edizioni ma si dimostreranno scelte vincentiSuccessivamente la conduttrice ha lavorato nel programma Detto Fatto condotto daall'interno del quale ha tenuto una rubrica settimanale sulla musica. Adesso è pronta a tornare in ...Non è un posto per donne o, forse, non è un posto per ‘lavoratori’ stabili, questo è quello che ci viene da dire pensando alla Rai e ai diversi valzer di conduzione a cui stiamo assistendo a questo ul ...Pochi giorni fa Caterina Balivo ha annunciato che sarà al timone di ben due nuovi programmi: uno sul giovane canale TV8 e l’altro in casa Rai ...