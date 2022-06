Bersani: 'La lista dei filo - putiniani? Il Copasir deve prendere meglio le misure' (Di martedì 7 giugno 2022) Pierluigi Bersani a DiMartedì ha parlato dei rischi di caccia alle streghe riguardo il problema di disinformazione russa. "La lista dei filoputiniani? Mi pare che l'Italia sia troppo usa a questi ... Leggi su globalist (Di martedì 7 giugno 2022) Pierluigia DiMartedì ha parlato dei rischi di caccia alle streghe riguardo il problema di disinformazione russa. "Ladei? Mi pare che l'Italia sia troppo usa a questi ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Pier Luigi Bersani sulla lista dei putiniani d'Italia: 'Non vorrei che finisse in un elenco anche il sov… - andreastroscio : RT @La7tv: #dimartedi Pier Luigi Bersani sulla lista dei putiniani d'Italia: 'Non vorrei che finisse in un elenco anche il sovrintendente d… - krudesky : RT @La7tv: #dimartedi Pier Luigi Bersani sulla lista dei putiniani d'Italia: 'Non vorrei che finisse in un elenco anche il sovrintendente d… - adapallai : RT @La7tv: #dimartedi Pier Luigi Bersani sulla lista dei putiniani d'Italia: 'Non vorrei che finisse in un elenco anche il sovrintendente d… - NadiaAm93073906 : RT @La7tv: #dimartedi Pier Luigi Bersani sulla lista dei putiniani d'Italia: 'Non vorrei che finisse in un elenco anche il sovrintendente d… -