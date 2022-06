Berrettini, rientro vicino: quando e dove sarà? L’annuncio del tennista (Di martedì 7 giugno 2022) Berrettini, rientro dietro l’angolo per il tennista romano che vuole recuperare il tempo perso e ripartire dagli ultimi successi ottenuti che l’hanno visto protagonista. Berrettini, rientro vicino: quando e dove sarà? Matteo Berettini è pronto a tornare in campo. Il tennista è stato il primo italiano nella storia ad approdare alla finale del torneo di tennis di Wimbledon dove ha sfidato, perdendo contro il serbo Djokovic. Dopo l’operazione alla mano destra, il rientro in campo è previsto all’Atp 250 di Stoccarda. Mercoledì 8 giugno, il tennista romano scenderà in campo agli ottavi contro il vincente tra il portoghese Joao Sousa e un qualificato. L’ultima volta che è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022)dietro l’angolo per ilromano che vuole recuperare il tempo perso e ripartire dagli ultimi successi ottenuti che l’hanno visto protagonista.? Matteo Berettini è pronto a tornare in campo. Ilè stato il primo italiano nella storia ad approdare alla finale del torneo di tennis di Wimbledonha sfidato, perdendo contro il serbo Djokovic. Dopo l’operazione alla mano destra, ilin campo è previsto all’Atp 250 di Stoccarda. Mercoledì 8 giugno, ilromano scenderà in campo agli ottavi contro il vincente tra il portoghese Joao Sousa e un qualificato. L’ultima volta che è ...

