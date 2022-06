Bari: i concerti del politecnico, stasera jazz Nel campus universitario (Di martedì 7 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal politecnico di Bari: Un viaggio attraverso le diverse culture musicali dei popoli è il filo conduttore che propone il concerto di Mino Lacirignola e il suo jazz Quintet dal titolo “jazz around the world, un concerto, un viaggio, attraverso i suoni del mondo”. L’iniziativa, in programma martedì 7 giugno, ore 18,30, nel campus universitario, atrio “Cherubini”, penultimo appuntamento della terza rassegna de “I concerti del politecnico”, intende proporre un viaggio nella diversità attraverso un linguaggio senza confini qual’è quello del jazz. Con Mino e Cristina Lacirignola (tromba e voce) e gli arrangiamenti di Andrea Gargiulo (pianoforte) ci saranno anche gli altri componenti: Camillo Pace ... Leggi su noinotizie (Di martedì 7 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso daldi: Un viaggio attraverso le diverse culture musicali dei popoli è il filo conduttore che propone il concerto di Mino Lacirignola e il suoQuintet dal titolo “around the world, un concerto, un viaggio, attraverso i suoni del mondo”. L’iniziativa, in programma martedì 7 giugno, ore 18,30, nel, atrio “Cherubini”, penultimo appuntamento della terza rassegna de “Idel”, intende proporre un viaggio nella diversità attraverso un linguaggio senza confini qual’è quello del. Con Mino e Cristina Lacirignola (tromba e voce) e gli arrangiamenti di Andrea Gargiulo (pianoforte) ci saranno anche gli altri componenti: Camillo Pace ...

