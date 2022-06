Arduino raccoglie 30 milioni di euro per crescere nel mondo business (Di martedì 7 giugno 2022) L’investimento è guidato da Bosch venture capital. Massimo Banzi: «Gli studenti che usano Arduino sono arrivati nelle fabbriche, ora realizziamo prodotti ad hoc» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 7 giugno 2022) L’investimento è guidato da Bosch venture capital. Massimo Banzi: «Gli studenti che usanosono arrivati nelle fabbriche, ora realizziamo prodotti ad hoc»

Advertising

RiccardoLuna : Il gran colpo di Arduino: raccoglie capitali per 32 milioni, investe anche Bosch @mbanzi - sole24ore : Arduino raccoglie 30 milioni di euro per crescere nel mondo business - NicolaPignoloni : RT @sole24ore: Arduino raccoglie 30 milioni di euro per crescere nel mondo business - PaolaSarra : RT @RiccardoLuna: Il gran colpo di Arduino: raccoglie capitali per 32 milioni, investe anche Bosch @mbanzi - sole24ore : Arduino raccoglie investimento da 30 milioni di euro - Il Sole 24 ORE -