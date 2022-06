Almeno un altro anno di Boris Johnson per l'Ue (Di martedì 7 giugno 2022) È accaduto tutto in un giorno, in più un mezzo festivo per l'Unione europea, dato che era il lunedì di Pentecoste, e alla fine non cambierà nulla. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ieri ha dovuto fronteggiare un voto di sfiducia interno al suo partito, dopo che un gruppo di parlamentari ribelli Tory ha raccolto un numero sufficiente di firme per contestare la sua leadership. La notizia ha colto quasi tutti di sorpresa in mattinata, quando il presidente del Comitato 1922, Sir Graham Brady, ha pubblicato un comunicato stampa per annunciare "il voto di fiducia nel leader del partito conservatore", dopo che era stata superata la soglia del 15 per cento per aprire la contesa. Il voto si è tenuto dalle 18 alle 20 di ieri sera. I risultati sono usciti alle 21 senza grandi sorprese: Johnson è stato confermato leader dei Tory e, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) È accaduto tutto in un giorno, in più un mezzo festivo per l'Unione europea, dato che era il lunedì di Pentecoste, e alla fine non cambierà nulla. Il primo ministro britannico,, ieri ha dovuto fronteggiare un voto di sfiducia interno al suo partito, dopo che un gruppo di parlamentari ribelli Tory ha raccolto un numero sufficiente di firme per contestare la sua leadership. La notizia ha colto quasi tutti di sorpresa in mattinata, quando il presidente del Comitato 1922, Sir Graham Brady, ha pubblicato un comunicato stampa per annunciare "il voto di fiducia nel leader del partito conservatore", dopo che era stata superata la soglia del 15 per cento per aprire la contesa. Il voto si è tenuto dalle 18 alle 20 di ieri sera. I risultati sono usciti alle 21 senza grandi sorprese:è stato confermato leader dei Tory e, ...

