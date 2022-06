Al via il Sail Rally delle Vele Storiche Viareggio (Di martedì 7 giugno 2022) Le Vele d’epoca, spesso protagoniste di raduni-regata presso località costiere, tornano in alto mare dal 9 al 12 giugno 2022 con il Sail Rally, gli eventi organizzati dall’Associazione Vele Storiche Viareggio (www.VeleStoricheViareggio.org). “Anche quest’anno riproponiamo una navigazione d’altura fino all’Isola di Capraia, con multipartenza dai porti del Tirreno, che soddisfa il desiderio di tanti armatori di barche classiche di confrontarsi su percorsi più lunghi, aggiungendo successivamente due nuove tappe all’Isola d’Elba”, ha dichiarato Gianni Fernandes, presidente in carica del sodalizio fondato nel 2005. Sail Rally nell’Arcipelago Toscano: le date In quei quattro giorni è come se si svolgessero ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 7 giugno 2022) Led’epoca, spesso protagoniste di raduni-regata presso località costiere, tornano in alto mare dal 9 al 12 giugno 2022 con il, gli eventi organizzati dall’Associazione(www..org). “Anche quest’anno riproponiamo una navigazione d’altura fino all’Isola di Capraia, con multipartenza dai porti del Tirreno, che soddisfa il desiderio di tanti armatori di barche classiche di confrontarsi su percorsi più lunghi, aggiungendo successivamente due nuove tappe all’Isola d’Elba”, ha dichiarato Gianni Fernandes, presidente in carica del sodalizio fondato nel 2005.nell’Arcipelago Toscano: le date In quei quattro giorni è come se si svolgessero ...

