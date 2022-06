Adriatica Ionica Race 2022 | bellissima vittoria di Riccardo Lucca nella quarta tappa Filippo Zana resta leader

(Di martedì 7 giugno 2022) Arriva un’altraitaliana all’interessantemarchigiana da Fano a Riviera del Conero va via la fuga e a trionfare è. Crescita esponenziale per il 25enne corridore della Work Service Vitalcare Vega, alla primadella carriera da professionista. Percorso favorevole agli attacchi da lontano. Velocità alte nei primi chilometri e a formarsi al comando è un drappello di oltre venti uomini: Simone Bevilacqua, Diego Pablo Sevilla (Eolo Kometa), Manuele Boaro, Antonio Nibali (Astana Qazaqstan), Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Stefano Gandin, Giulio Masotto, Marco Murgano (Team Corratec), Luca Chirico, Alessandro Bisolti (Drone ...

FarodiRoma : Conclusione Adriatica Ionica Race ad Ascoli. Mercoledì 8 giugno quinta tappa a Piazza Roma - cyclismactu : Adriatica Ionica Race : Riccardo Lucca remporte la 4e étape en solitaire #AIR2022 #AIRace22 #Lucca #Zana #Dima… - Fanta_Cycling : Adriatica Ionica Race ????? Riccardo Lucca vince in solitaria la tappa 4. Filippo Zana mantiene la maglia di leader… - LibroRuta : Resultados de la etapa 4 de Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima (2022) - LibroRuta : Riccardo Lucca ganador de la etapa 4 de Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima (2022) -

Ha appena attraversato Senigallia la corsa ciclistica, che oggi, martedì 7 giugno, transita nelle Marche. Si tratta di una gara professionistica a tappe, esistente dal 2018, che per la prima volta attraversa Senigallia. La tappa odierna ...... appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della tappa in programma quest'oggi per l'Race 2022! Siamo arrivati al penultimo ...L’Adriatica Ionica Race 2022 si chiuderà mercoledì 8 giugno ad Ascoli. La quinta tappa, infatti, partirà da Castelraimondo, in provincia di Macerata, per arrivare a Piazza Roma dopo il “traguardo vola ...4' di lettura Fano 07/06/2022 - L'Adriatica Ionica Race è sbarcata nelle Marche per la prima volta nella propria giovane storia agonistica. La quarta tappa della quarta edizione della corsa ideata e p ...