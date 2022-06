WWE | John Cena fa sognare i fan | grosso indizio sul suo futuro

(Di lunedì 6 giugno 2022)continua a far sperare i fan sul suo ritorno in WWE, precisamente per una sfida valevole per lo United States Championship con l’attuale campione, Theory, fresco di difesa titolata contro Mustafa Ali a Hell in a Cell. Questa mattina, su Instagram,ha condiviso una foto del titolo degli Stati Uniti, come di consueto senza didascalia, affinché i fan possano interpretarle come vogliono. L’immagine risale al 2015, durante un memorabile segmento in cui Kevin Owens calpestò il titolo US dopo aver fatto il suo debutto a sorpresa a Raw, attaccando proprio. Hint being dropped by. pic.twitter.com/Gxa6LyqbFk— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) June 6, 2022e Theory si sono stuzzicati molto negli ultimi tempi. Il campione aveva già ...

Come molti sapranno Theory è stato etichettato come il prossimoCena internamente alla, una cosa che mette grande pressione sul wrestler. Dunque in molti sarebbero curiosi di vedere un ...DaCena a Triple H , passando per la pagina ufficiale della. Tutti hanno voluto rendere omaggio all'uomo che per molti è stato il capostipite del wrestling moderno. E sebbene ormai per lui ... John Cena: "Il mio ritorno in WWE potrebbe essere dietro l'angolo" John Cena continua a far sperare i fan sul suo ritorno in WWE, precisamente per una sfida valevole per lo United States Championship con l'attuale campione, Theory, fresco di difesa titolata contro Mu ...Former WWE writer and Hollywood star Freddie Prinze Jr. is working ... the one that ran into the room when we were about to lose them because Brie Bella called John Laurinaitis and was like ‘look, our ...