Uno Mattina Estate | tutt’altro che Soave

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 6 giugno 2022) Uno- Mariae Massimiliano Ossini Se il buongiorno si vede dal mattino, la strada di quello estivo di Rai 1 si preannuncia tutta in salita: l’avvio della nuova edizione di Unolascia perplessi per la scarsa definizione dei ruoli tra i due conduttori e per il poco feeling che c’è tra loro. Certo, siamo solo alla prima puntata e non manca il tempo per migliorare, ma Massimiliano Ossini e Mariasono davvero male assortiti. Lui, da anni volto natural e green dell’azienda pubblica, sulla carta sarebbe deputato ai momenti di maggiore intrattenimento; a lei, giornalista del TG1, toccherebbe ovviamente la parte più seriosa dell’informazione. In video, però, si crea una grande confusione, perchè lasi sforza troppo di apparire ...