Un modello per sostenere le imprese: il caso Rinascimento Bergamo (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno sostegno diretto alla città nel momento più difficile dell'emergenza Covid, che poi diventa anche un modello che può essere applicato in tutto il Paese. Nel Palazzo delle Stelline di Milano, alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno sostegno diretto alla città nel momento più difficile dell'emergenza Covid, che poi diventa anche unche può essere applicato in tutto il Paese. Nel Palazzo delle Stelline di Milano, alla ...

Advertising

andreabettini : L'antico proiettore Zeiss Mark II, per decenni cuore del Planetario di Roma. Entrò in funzione nel 1928. Poteva pro… - fanpage : Un partito liberal-progressista che riunisca la cosiddetta “area Draghi”. È il progetto che ha in mente Matteo Re… - EleonoraEvi : SI AVVICINA UN VOTO DECISIVO PER LA MOBILITÁ SOSTENIBILE. CHI VOTERÀ PER DIFENDERE IL MODELLO FOSSILE? #fitFor55 - canislupus80 : @ElianaR65255194 Non l'ho ancora acceso. Qualcuno sa dirmi dove si trova il tasto PACE? Deve essere un modello vecc… - ciencio_tpw : RT @Arypigliate: Sono stata battezzata, ho tutti i crismi (non per mia scelta), ho letto i testi sacri (per mia scelta), da cattolica sulla… -