Ultime Notizie – Referendum Giustizia, Salvini: “C’è muro di omertà” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Siamo qui per cercare di abbattere il muro della censura, del silenzio, del bavaglio e dell’omertà che c’è intorno ai Referendum sulla Giustizia di domenica prossima, che sono un’occasione storica, rivoluzionaria, pacifica di cambiamento. Aspettiamo che tutti dicano qualcosa, a prescindere dal sì o dal no, aspettiamo che il presidente Mattarella, che è garante della Costituzione, e il presidente Draghi, che guida il Governo di questo Paese, ricordino agli italiani la grande capacità di cambiare e di scegliere”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a un evento a Milano sui Referendum. “I Referendum che possono cambiare tutto nella Giustizia dopo 30 anni di attesa sono così preziosi che ci metterò tutto il mio impegno. Attendo un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) “Siamo qui per cercare di abbattere ildella censura, del silenzio, del bavaglio e dell’che c’è intorno aisulladi domenica prossima, che sono un’occasione storica, rivoluzionaria, pacifica di cambiamento. Aspettiamo che tutti dicano qualcosa, a prescindere dal sì o dal no, aspettiamo che il presidente Mattarella, che è garante della Costituzione, e il presidente Draghi, che guida il Governo di questo Paese, ricordino agli italiani la grande capacità di cambiare e di scegliere”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a un evento a Milano sui. “Iche possono cambiare tutto nelladopo 30 anni di attesa sono così preziosi che ci metterò tutto il mio impegno. Attendo un ...

