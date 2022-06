Ucraina | a Mariupol scarseggia il cibo | ' I rifornimenti degli occupanti non bastano più'

Advertising

ilfoglio_it : 'Una ritorsione contro l'Italia per l'aiuto all'#Ucraina. I russi dicono che è una nazionalizzazione, ma è un furto… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I I russi stanno portando via da Mariupol i bambini che hanno perso i genitori a causa della guerra. Il con… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nel distretto di Mariupol i russi stanno imprigionando e sparando a volontari e funzionari ucraini che si… - Yes2winC : RT @lanf64: Allerta Usa, navi russe in movimento con “grano rubato” in gran parte verso l'#Africa. #Putin ladro, stai saccheggiando l'#Ucr… - globalistIT : -

Sky Tg24

...l': lo ha reso noto lo Stato maggiore di Kiev, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. "L'aiuto umanitario russo è bullismo e umiliazione. Come qualsiasi cosa facciano in città". A,...Lo ha riferito su Telegram Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco ucraino di, Vadim Boychenko. 'La gente sta invano in fila per sei ore nel caldo e al sole', ha detto il funzionario, '... Guerra Ucraina, dai cartoni alle scuole: ecco come Mariupol si sta "russificando" Decuplicati i raid su Severodonetsk, combattimenti in strada nella città contesa. Esplosioni anche a Mykolaiv e Kherson, Zelensky visita i soldati sul fronte di Zaporizhzhia. La Cina all’Ue: “Le sanzi ..."La gente sta invano in fila per sei ore nel caldo e al sole", ha detto il funzionario, "non c'e' acqua potabile e non è possibile reperirla da nessuna parte nel territorio dei quartieri generali uman ...