Se i bambini di Napoli sono quelli che vivono peggio (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDimmi che età hai e ti dirò come stai. A Napoli, la sfida della qualità della vita la vincono gli anziani mentre la categoria messa peggio, tanto più con la pandemia, sono i bambini. Lo si evince dalla classifica del Sole 24 Ore aggiornata sulla base dei 3 indici d’età a loro volta misurati su 12 parametri statistici forniti da Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne e Iqvia. Per intenderci, per i bambini è pesata la percentuale di edifici scolastici con mense; il numero di imprese che fanno ecommerce per i giovani; la presenza di medici specialisti, per gli anziani. A livello nazionale, l’eldorado dei bambini è risultata essere Aosta. Piacenza, invece, lo è per i giovani. Cagliari, infine, è la città del benessere per gli anziani. E ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDimmi che età hai e ti dirò come stai. A, la sfida della qualità della vita la vincono gli anziani mentre la categoria messa, tanto più con la pandemia,. Lo si evince dalla classifica del Sole 24 Ore aggiornata sulla base dei 3 indici d’età a loro volta misurati su 12 parametri statistici forniti da Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne e Iqvia. Per intenderci, per iè pesata la percentuale di edifici scolastici con mense; il numero di imprese che fanno ecommerce per i giovani; la presenza di medici specialisti, per gli anziani. A livello nazionale, l’eldorado deiè risultata essere Aosta. Piacenza, invece, lo è per i giovani. Cagliari, infine, è la città del benessere per gli anziani. E ...

