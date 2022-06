Roma, smog e temperature elevate: aumenta il rischio di mortalità (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma. Il rischio di mortalità per la cittadinanza aumenterà in modo drastico e considerevole per il 2050, sia per la Capitale che per la città di Milano, rispettivamente dell’8% e del 6%, e questo per l’effetto di una combinazione micidiale: le temperature in crescita da un lato (dovute al cambiamento climatico) e l’incremento della concentrazione di inquinati nell’aria (come l’ozono e il PM10). Una combo killer che mette a rischio la salute dei cittadini delle due metropoli. A dimostrarlo è uno studio realizzato da 11 ricercatori Enea, provenienti da quattro diversi laboratori e pubblicato anche su Science Direct. Caldo killer e smog: combinazione micidiale per Roma “Per il nostro studio abbiamo selezionato Roma e Milano per la popolosità e per le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022). Ildiper la cittadinanza aumenterà in modo drastico e considerevole per il 2050, sia per la Capitale che per la città di Milano, rispettivamente dell’8% e del 6%, e questo per l’effetto di una combinazione micidiale: lein crescita da un lato (dovute al cambiamento climatico) e l’incremento della concentrazione di inquinati nell’aria (come l’ozono e il PM10). Una combo killer che mette ala salute dei cittadini delle due metropoli. A dimostrarlo è uno studio realizzato da 11 ricercatori Enea, provenienti da quattro diversi laboratori e pubblicato anche su Science Direct. Caldo killer e: combinazione micidiale per“Per il nostro studio abbiamo selezionatoe Milano per la popolosità e per le ...

