Roma, Asl e Polizia Postale dichiarano guerra ai cyber crimini sanitari (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – È stato firmato, presso la sede del Compartimento Polizia Postale e della Comunicazioni per il Lazio, un protocollo di intesa che sancisce la collaborazione dell’ente con la ASL Roma 1 per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. Il documento è stato siglato dal Direttore generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese, e dal Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Lazio, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Daniele De Martino. “L’accordo rientra nell’impegno crescente della Polizia di Stato per aumentare il riconoscimento dei valori della sicurezza cibernetica con particolare riguardo alle infrastrutture critiche e sensibili del sistema Italia. Il protocollo d’intesa ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 giugno 2022)– È stato firmato, presso la sede del Compartimentoe della Comunicazioni per il Lazio, un protocollo di intesa che sancisce la collaborazione dell’ente con la ASL1 per la prevenzione e il contrasto deiinformatici. Il documento è stato siglato dal Direttore generale della ASL1, Angelo Tanese, e dal Dirigente del Compartimentoe delle Comunicazioni per il Lazio, Primo Dirigente delladi Stato, Daniele De Martino. “L’accordo rientra nell’impegno crescente delladi Stato per aumentare il riconoscimento dei valori della sicurezza cibernetica con particolare riguardo alle infrastrutture critiche e sensibili del sistema Italia. Il protocollo d’intesa ...

